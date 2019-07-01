臉書出現「罷免高雄市議員黃捷」不公開社團，號招罷免高雄市鳳山區市議員黃捷以及民進黨議員、立委等一干人。（袁庭堯翻攝）

臉書29日出現「罷免高雄市議員黃捷」不公開社團，累積至7月1日已有9000名成員，強調要反制「公民割草行動」，罷免高雄市鳳山區時代力量議員黃捷等一干人。黃捷1日下午回應，她並非「公民割草行動」發起人，卻成為反罷免的箭靶，無奈之餘還是呼籲民眾理性關注她的施政內容，再做評斷。

「妳要罷免韓國瑜，我就罷免妳！」黃捷表示，近日服務處和臉書粉絲專頁不斷接到類似炮轟的電話或訊息，但她強調，自己並非「公民割草行動」發起人，卻成為韓粉情緒宣洩的出口，無奈之餘只能尊重。但針對人身攻擊或涉及恐嚇的部分，服務處都有持續蒐證，呼籲網友或民眾保持理性。

「罷免高雄市議員黃捷」社團以黃捷翻白眼照片置頂，版主PO文宣示「不要懷疑創團和罷免黃捷的決心」，也強調罷免對象將擴及民進黨市議員高閔琳、民進黨立委邱志偉，還要拒投國民黨初選候選人郭台銘、高雄市第二選區立委黃韻涵等人。

黃捷強調，沒有刻意要製造黨派對立，從未特別針對韓國瑜，畢竟「質詢市長」是市議員天經地義的責任，社會大眾應理性看待議員問政的內容。黃捷納悶，現在的新聞焦點都在總統大選，不解為何焦點又回到她身上。

黃捷表示，目前還沒有和黨內討論到被罷免一事，目前先靜觀其變，服務處目前仍持續配合罷免市長行動，截至7月1日止已回收3000份有效罷免連署書。然而「罷免高雄市議員黃捷」社團內迄今尚未公布連署書的連結或相關資訊，許多社員都在詢問，納悶行動的真實性和進度。

(中時 )