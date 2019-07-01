台灣港務公司今（1）日表示，高雄港迎來創港110年來最大型的豪華郵輪-星夢郵輪「世界夢號」，今日首航高雄港，由香港帶來約4,000名海外旅客，同日再以高雄港為母港，搭載超過4,000名台灣旅客赴日旅遊，同一日高雄港進出港旅客人數達8,000人，刷新高雄港的新紀錄。

交通部長林佳龍在座談會中表示，台灣擁有豐富離島觀光資源，過去卡莉多麗郵輪曾在台灣運作跳島航程，在地多元化的岸上觀光及生態文化體驗讓旅客驚豔。跳島郵輪發展除了港埠條件的配合外，岸上旅遊配套的整合也是相當關鍵的重點，交通部現正規劃藍色公路十年發展計畫，並同步提升港埠建設及觀光配套，透過政府與民間共同合作推動郵輪產業，期許郵輪觀光帶動台灣觀光再升級。

台灣港務公司表示，近年來郵輪業者紛紛看好台灣郵輪市場，雲頂郵輪集團除了派遣旗下最新、最大的世界夢號同步以基隆、高雄為母港，7月1日高雄港的首航更首創結合「掛靠、母港」雙模式營運，締造亞洲地區成功首例。

依據國際郵輪協會(CLIA)的亞洲趨勢報告，2016年亞洲郵輪人口約336萬人，2017年達到405萬人，成長率高達20.6％，數據顯示亞洲地區喜愛搭乘郵輪的旅客持續成長中，台灣國際郵輪旅客人次近3年來亦呈現成長趨勢，2016為75萬人次、2017年98萬人次，2018年共有101萬人次，從2016到2018年共成長34.6％。

(工商 )