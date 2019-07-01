長榮勞資爭議僵持不下，雙方為是否要秋後算帳、18金釵及7位地勤是否記曠職等，意見不同，將於明天再次協商。長榮航空下午召開記者會表示，截至目前為止，18位金釵中已有4位回來上班，其他金釵、地勤則因工會玩兩面手法，公司將進一步釐清，目前暫列曠職。

長榮航空強調，20日當天，18位空服員早於工會宣布罷工行動前，就已經報到服勤，另有7位空服員正在進行地面訓練課程，卻擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查。

長榮航空並痛批桃園空服員職業工會玩兩面手法，20日當天，發簡訊給工會會員、空服員，內容是「下午4時以後報到的所有勤務，一律不得提供勞務」，但工會幹部卻私下鼓勵會員在4點前報到的勤務，也可以離開逕行罷工，甚至對已在空中飛行航班的空服員，也說可以停止提供勞務，竟枉顧飛安，長榮航空嚴厲譴責桃空職工這種對會員不負責任的兩面手法。

該公司說，至目前為止，18金釵已有4位回來上班。公司還聽說，有空服員想拿回罷工三寶時，工會竟要會員簽退會申請書，及填切結書，讓會員心生恐懼，所以公司會進一步釐清，目前也只是將這25位都暫列曠職。

對於罷工造成的損失，長榮航空表示，只會對工會幹部、理監事求償，不會對會員求償。

長榮航空對秋後算帳條款所做的回應。

罷工陷僵局！工會提「不懲處18罷飛空服」遭拒

(中時電子報)