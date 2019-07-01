香港七一示威，上千名示威群眾聚集立法會前，抗爭者以鐵車、鐵桿衝撞立法會玻璃大門，大批鎮暴警察已在大樓內嚴陣戒備。以上影片為現場畫面直播。

今年香港七一大遊行適逢反對逃犯條例修訂，港民反政府情緒高漲，約1,500名抗議人士群聚立法會前示威，下午1時左右，示威者更開始以鐵車、鐵桿衝撞立法會玻璃大門，立法會內大批警察已嚴陣戒備。

據香港東網報導，今天凌晨便有示威者佔據部分街道，上午約9時許，示威者協議退至立法會示威區，中午12時50分立法會示威區約有500抗爭人士，隨後人數急遽增加，下午約1時15分，大批人士搬著鐵馬到立法會側門聚集，10分鐘過後，示威者開始用鐵車、鐵桿等雜物衝撞立法會大樓玻璃大門，在多次撞擊後，玻璃大門終於出現碎裂，報導指出，大樓內有白煙冒出，已在大樓內重裝戒備的鎮暴警察隨即戴上防毒面罩。

至下午約2時，現場聚集人士約1,500人。2時過後，立法會大樓側面也受到攻擊，示威者用鐵桿敲破玻璃，約2時51分，抗議人士的鐵車終於攻破立法會玻璃門，不過已在大樓內部嚴陣戒備的警察隨即施放胡椒噴霧，警方沒收了鐵車，示威者則仍在門外無法進入，雙方現在陷入僵持。

(中時電子報)