S.H.E合體表演是金曲30最多人看的表演節目。（圖／中時資料照片）

金曲30在上周六(6/29)圓滿落幕，今(1日)負責製播的台視公開收視率，頒獎典禮最高點落在天后蔡依林（Jolin）和剃刀蔣以〈玫瑰少年〉獲得年度歌曲獎，Jolin當時公開擁抱了「緋聞網友」阿信，引來141萬人搶看，收視率衝上6.41，而S.H.E久違合體表演則緊追在後，收視率達6.39。

今年是金曲獎第30屆，稍早全體平均收視出爐，有4.66，總收視人口為341萬，略輸去年的4.90，星光大道部分則只有0.93，總收視人口為105萬，紅毯收視最高是蕭敬騰受訪，收視率2.20，之後依序是鄧紫棋、茄子蛋與艾怡良受訪，日本國民天團柚子現身。

頒獎典禮部分，收視率最高落在Jolin〈玫瑰少年〉獲頒年度歌曲時，當時她除了被五月天調侃是「孩子的媽」，上台後又與傳出緋聞的阿信擁抱，之後致詞呼籲大家要用同理心去愛身邊的人，大獲好評，引來141萬人觀賞，收視率達6.41，而頒發國語女、男歌手時，收視率有5.98和5.97。

表演節目方面，女子天團S.H.E以表演節目「我們」演唱〈十七〉、〈美麗新世界〉時，收視率達6.36，140萬人觀賞，Lulu用QRcode衣服串場收視率有5.99。而電視收視率雖退步，網路轉播方面則都有不錯成績，Jolin和阿信擁抱時，中華電信MOD和Hami Video收看人數合計近20萬人，可說流量爆表。

此外，第30屆金曲獎頒獎典禮YouTube到今1日中午為止，總點擊率達5,970,315次，其中表演節目前三名分別是蔡依林表演「美」、鄧紫棋的「STREAMING」、S.H.E「我們」，點擊率約為85萬、71萬、70萬。

(中時電子報)