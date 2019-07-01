大陸女星鄭爽在新劇《流淌的美好時光》中與男星馬天宇大談虐戀，近期兩人更參與陸綜《我們長大了》的錄製，好交情不語言表，有次鄭爽為了買房，缺一筆資金，向馬天宇求援，沒想到馬天宇二話不說兩分鐘後立刻轉帳，也讓鄭爽正在熱戀中的188公分的高帥男友張恆到現場盯場探班，怕兩人友誼不要「不小心滿出來」。

鄭爽（右）與馬天宇（左）合作戲劇外，私下感情也很好，甚至鄭爽買房子缺一筆錢向對方開口，馬天宇二話不說就立刻匯款，讓她十分感動。（圖／WeTV提供）

鄭爽在《我們長大了》節目與馬天宇等嘉賓觀察萌娃成長的一面，自曝「為了想生孩子才來這個節目」更說未來想要生三個孩子，若能生龍鳳胎最好，讓來探班的男友張恆在一旁害羞得一時反應不過來。她又透露女生在談戀愛時，會期望男生有偶像劇般地表達方式，「看起來雖酷酷的，但卻只對我一個人好。」她並認為男人照顧女人是一件非常有魅力的事情，問及男友是怎樣的人？鄭爽不假思索說，跟我想像差不多，當場放閃。

鄭爽（左）與馬天宇（右）。（圖／WeTV提供)

鄭爽與馬天宇兩人感情好到，有次鄭爽為了想在上海定居買房子，但缺一筆資金，便向馬天宇求援，沒想到馬天宇二話不說兩分鐘後立刻轉帳，讓她超感動。鄭爽打趣馬天宇總是指責她不爭氣，希望自己能混得好一點，然後把他帶得更火，兩人互動十分有趣。

(中時電子報)