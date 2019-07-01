台中市長盧秀燕上任後，取消前朝設立的青年事務審議會，引發各界抨擊「逢龍必反」！台中市政府勞工局1日成立專責單位「青年事務股」，並與中市17所大學育成中心簽署合作備忘錄，共同推動青年就創業發展，提供青年一站式就業及創業服務。

勞工局長吳威志說，為落實盧市長「青秀台中」青年政策，提供青年就業服務及創業孵化協助，該局於就業安全科增設「青年事務股」，將全力爭取明年2000萬元以上預算；由謝峻岦擔任首任青年事務股長，負責青年就業、創業及產業職場體驗及扶助弱勢青年就業等業務。

吳威志指出，青年事務推動是循序漸進，1日並與台中市17所大學簽署合作備忘錄，包含中興、靜宜、逢甲、東海、中國醫大、中山醫大與嶺東科大、修平科大、僑光科大等。

合作內容包括由學校提供青年創業場域及專案輔導，並得推薦2名輔導創業青年(或團隊)，由勞工局規畫提供參加外部訓練費用、辦理活動費用、創業競賽獲獎或通過創業補助計畫、補助數位行銷廣告費用及通過商標或專利申請費用等創業獎勵補助等資源，共同推動青年創業發展。

勞工局指出，為促進第1、2期青年提升數位行銷能力，鼓勵青年取得商標或專利，新增補助數位行銷廣告費用（每人每月補助上限1000元）及申請通過商標或專利費用（每人每年上限5萬元），協助青年建立自我品牌；並結合在地產業發展，打造多元的創新創業聚落。

勞工局強調，該局除成立「青年事務股」，中市還設有23個就業服務據點遍布於山海屯等地，可直接、立即提供青年相關協助，相比一般人力銀行，優點在於可提供一站式服務，具有單一窗口、固定專人、預約制等特色，是具有溫度與深度的就業服務。

(中時 )