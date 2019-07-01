長榮航空勞資明將再度談判，針對「不秋後算帳」觸礁，長榮航空開出兩底線：一是「0508」不屬於秋後算帳，所以沒有撤不撤回的問題；二是法律訴訟已在進行，但會排除參加罷工的基層會員，空服員不必擔心被工會切割。

至於「18金釵」是否屬曠職？長榮航空表示，罷工組員解釋，收到的指令跟工會告訴她們馬上可罷工的說法，好像不太一樣，但當下是聽從工會的指令離開工作崗位，所以會去調查空服員是否利用工會擴大解釋進行罷工。

長榮航空強調，尊重空服員的罷工權，但目前有18位空服員早於工會宣布罷工行動之前就已經報到服勤，另有7位空服員正在進行地面訓練課程，卻擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查。

長榮航空認為，工會在寄給會員的所有簡訊中都是以「下午4時以後報到的所有勤務，一律不得提供勞務」來通知空服員，但工會幹部卻私下鼓勵會員在四點之前報到的勤務也可以離開逕行罷工，這種對會員不負責任的兩面手法，事前引導會員可進行有「非法罷工」疑慮的行為，事後卻要求公司不能進行合法、合理的懲處。

長榮航空嚴正要求空服員工會，不要企圖將「合法罷工」與「可能涉及違法罷工」之行為混為一談，並以此操弄多數空服員，對其進行情緒勒索與恐嚇，導致合法參加罷工的多數空服員無法取得他們應得的團協結果，進而讓罷工可早日落幕，工會持續造謠、操弄假訊息無助解決爭議

工會於6月28日投票是否同意長榮航空提出的方案當日，不斷私下告訴會員公司要撤回0508公告，並會和工會簽署密約，但因地勤同仁知道會不滿，所以不能公開此事，對此長榮航空嚴正澄清，絕無此事。

6月29日談判破裂後，工會以「公司要看我們簽的切結書數量來決定要不要和我們談」為由，不斷要求會員簽下不取回三寶切結書，公然製造假訊息，透過醜化公司、操作會員無法查證的片面資訊，其動機及用意令人質疑其真正的目的。

長榮航空強調，從未說過「要看切結書數量」這樣的言語，相反的，但接到不少空服員想要回來服勤但卻被工會在取回三寶的流程上百般阻撓，公司不斷主張「工會的三寶應該全數歸還給空服員」，讓空服員自主決定是否繼續參與罷工。

(中時 )