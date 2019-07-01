台中市趙姓男子29日晚間在臉書發文指稱，他日前晚間近11時在西區大忠南街等人要去夜跑，1名穿黑衣的陌生夜跑男迎面而來，不發一語竟出手狂打他30多拳，造成他眼睛傷勢不輕，影響視力；頭部則多處瘀血。趙男貼出可疑男子照片及相關特徵，提醒民眾慎防受害，並向警方報案，全案警方進行查證中。

趙男在臉書指出，他是一名社工，在23日晚間10時50分在大忠南街，等朋友要一起去夜跑，有1名穿黑衣褲、疑似夜跑男子跑過，突然停下轉身面帶微笑走過來，他初以為對方需要幫忙，沒想到，黑衣男竟立刻笑臉翻臉暴怒，不發一語就出拳揮打向他左眼，打破他的眼鏡，碎鏡片還刮傷他的臉。

趙男表示，他詢問對方「你要幹嘛？」，但黑衣男依然沒說話，只拼命揮拳朝他的頭部及臉部狂打，連續毆打30多拳，打完離開現場，又折返數次，最後，從精誠31街離開。

趙男指出，他的眼睛傷勢不輕，視力受到影響，必須要就醫追蹤；頭部則有多處瘀血，所幸，眼鏡鏡片未戳進瞳孔。趙男說，他確定未與人結仇，也不認識對方，黑衣男的攻擊，連他高達180公分的男子都難以招架，若是變成隨機攻擊，傷及婦幼兒童，實在令人恐懼擔心。

趙男說，攻擊他的黑衣男身高約175公分、年約25歲，有留一點鬍子，案發時穿黑衣、黑褲，戴耳機，沒戴眼鏡。他覺得黑衣男可能需要協助，已向警方報案，並公布可疑男子照片，並呼籲民眾提供線索，希望能結束暴力與傷害。

(中時 )