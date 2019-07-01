長榮航空勞資爭議延燒，「18金釵」是罷飛、曠職還是非法罷工，引發各界關注。長榮航空今日公布「18金釵」當日勤務與當班事務長溝通始末，以利釐清爭議點。

長榮航空公布時間軸如下：

桃園-浦東航班BR722航班 (表訂16：30起飛)

該班機空服員於當日14：30報到，當時空服員報到中心(DC)已接獲桃園市空服員職業工會(桃空職空)即將於16：00開始罷工，因此於15：00搭車出發前往機場之前，特別詢問該班機的空服員是否會服勤，經由事務長回報當班全體空服員都會服勤。

該班機空服員依正常作業應該於15：30登機做飛行前準備，但該班機部分空服員抵達登機門後，表達不確定是否服勤，並以電話擴音方式與工會幹部聯繫詢問當下罷工合法的問題，工會幹部回覆「這是合法罷工，大家一定要團結」，也因為此12位空服員遲遲不上飛機做飛行前準備，致使旅客於登機門苦等。

直到16：06共有12名空服員決定不執勤，並於候機室拿出罷工頭巾合照後退關返回公司，致使該班機需緊急調派待命空服員前來值勤，但又適逢工會拉起糾察線阻擾組員車進出公司大門，航班由原訂16：30延誤至19：29起飛。

桃園-香港航班BR871航班 (表訂16：40起飛)

該班機空服員於當日14：40報到，當時空服員報到中心(DC)已獲悉桃空職空即將於16：00開始罷工，因此特別在前往機場之前，特別詢問該班機的空服員是否會服勤，經由事務長回報當班全體空服員都會服勤，並於簡報結束後搭組員車前往機場。

該班機13名空服員依正常作業程序，於15：52登機做飛行前準備，但於16：17有6名空服員決定將進行罷工不服勤，致使旅客於登機門苦等無法登機，經公司緊急調派空服員支援，航班由原訂16：40延誤至17：51起飛。

長榮空服員當天往返的航班工時，是由飛機起飛前2小時開始起算至飛機抵達後1小時，桃空職工的幹部傳遞「這是合法罷工」給正在值勤的BR722班機空服員，該班機空服員也誤信而擅離職守參加罷工活動，罔顧旅客權益及職業道德，工會該向社會大眾說明及交代。

罷工陷僵局！工會提「不懲處18罷飛空服」遭拒

(中時 )