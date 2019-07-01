PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

壓軸造勢湧30萬人 韓國瑜首次拉票批郭

6月30日高雄市長韓國瑜受邀參加民眾自發「庶民總統 團結台灣」新竹場活動，鴻海集團創辦人郭台銘則在板橋舉辦「新北歡樂嘉年華園遊會」，兩場活動人數懸殊，也因同天撞場，較勁意味濃厚，不免被外界相比較。網友直言「郭董是不是不該辦造勢晚會？」認為無論陸軍還是空軍，郭完全被打爆，如此極大對比將會產生西瓜效應，痛批郭陣營幕僚、公關該檢討。

網友在PTT論壇發文《郭董是不是不該辦造勢晚會？》表示：「我是不知道哪個白癡幕僚給郭董這個建議的，還跟韓總挑同一天辦造勢，所有人都會把這兩場拿來比較的。這結果不用細數人數都知道差距很大，就連空軍網路的線上直播人數也是被屌打，而且還一堆倒讚，真的空戰、陸戰都被打爆了。」

該網友指出：「老王就聰明多了！當初也有辦一場，不過是找了政商名流，雖然人數不多，不過給人就是老王人脈很廣、分量很足，我覺得郭董的人脈辦這種比較適合。」更直言：「這種極大的對比差距會產生，參選人最不想碰到的西瓜效應。本來猶豫不決的人會西瓜靠大邊，就算之後再有民調顯示差距不大，我看這些人也不會想要投給郭董了。」

對此，其他網友則紛紛回應：「郭掃街時的畫面也不敢拉太遠，畫面都他的頭就佔掉畫面」、「國民黨支持者挺誰很明顯了吧，郭台銘根本找不到人支持」、「空軍、陸軍全被按倒在地面摩擦，可恥的是，陸軍還要靠唉鳳抽獎湊人數」、「黃敏惠、張麗善、花蓮王、胡志強都挺韓，科科」、「楊文科也選韓了，竹苗議員全部挺韓」。

(中時電子報)