銜接土城、樹林兩地的柑城橋改建後，在兩側新闢單車道以及下橋的牽引道，但柑園端下橋卻僅能通往河岸高灘地。（許哲瑗翻攝）

銜接土城、樹林兩地的柑城橋改建後，在兩側新闢單車道以及下橋的牽引道，但柑園端下橋卻僅能通往河岸高灘地，讓單車族質疑「蓋一半？下了橋卻無路走！」還有人乾脆違規跨越馬路進入市區，畫面險象環生；市議員陳世榮邀集相關單位會勘，研議新闢由田尾街銜接柑園地區的單車道，預計8月底完工。

新北市府改建柑城橋工程今年3月完工，吸引不少單車族騎上橋從土城、樹林至三峽，一路俯瞰沿岸大漢溪美景，不過土城端的單車道下橋後，可沿著擺街堡路繞進市區，反觀柑園端下橋後僅通河岸高灘地，周邊道路仍被紐澤西護欄圍住。

東園里長陳兩進說，單車族下橋後無路可走，唯一出口只有一片高灘地，繞來繞去找無路，不論要到柑園市區買東西、吃飯都不方便，還有人為了走捷徑省時間，乾脆一肩扛起單車，違規跨過護欄穿越馬路，畫面險象還生，也降低當地通勤族使用意願。

陳世榮邀集新工處、高灘處會勘並指出，樹林缺乏捷運，開通單車道後，上班及上課的通勤民眾可透過自行車道，往返土城的捷運系統，提高新橋使用率，也鼓勵節能減碳。

高灘處表示，自行車道由新工處闢設，交由高灘處接管，當時設定給運動、休憩民眾使用，因此未開闢通往市區的車道，會勘後考量民眾需求，將新闢田尾街的出口，讓單車族可以透過柑城橋往返土城、樹林兩地，同時一併改善周邊無障礙設施，預計最快8月底開通。

(中時 )