變電箱換新裝，中壢信義里增亮點。(呂筱蟬攝)

變電箱向來是鄰里間不友善的嫌惡設施，桃園市中壢區信義里長邱仁德，運用議員配合款項，在信義國小及莒光公園周遭改造變電箱，有別於其他地方的彩繪方式，改以委託外包廠商以大圖輸出加模，若遭貼違規小廣告，撕下後不留痕跡依然美觀。

邱仁德說，信義里一直以來希望推動電纜地下化，而變電箱佇立在道路旁，又時常遭貼違規小廣告，影響市容環境，常遭里民嫌惡，2月起開始規畫改造這不友善設施，從選定地點改善並與廠商討論改造模式，耗費不少精力。

這次選定信義國小及莒光公園周圍約20座變電箱改頭換面，信義國小變電箱就位在人行道旁，每天上下學許多家長、小朋友行經，因為鄰近學校，以校車巴士等圖案美化變電箱，也搭配許多交通安全宣導標語，無形中也讓學童潛移默化相關概念，完工後獲得不少家長好評。

另外莒光公園每年2、3月櫻花盛開，吸引許多民眾在公園內野餐、拍照，是信義里的一大特色亮點，而變電箱在當地就有點煞風景，選定此處變電箱，改造成為配合當地的繽紛櫻花圖案，讓更多人知道莒光公園的地方特色。

邱仁德說，變電箱27日改造完工第一天，竟然就遭不肖人士違規貼小廣告，信義里持續推廣撕小廣告換小禮物活動，雖然里民自動自發都會幫忙清除，還是要呼籲房仲業者，不要隨意張貼廣告破壞鄰里美麗的心血。

(中時 )