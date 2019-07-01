今天是香港回歸22周年，過往每年七一都會舉行遊行，但由於港府此前欲修訂《逃犯條例》引爆多起示威抗議，也讓今年七一氛圍更加緊繃。一批在立法會示威區戴頭盔、手套、口罩，以雨傘作掩護的黑衣示威者，下午1時半左右，突然在立法會示威區外衝擊立法會，立法會玻璃門及玻璃幕牆被撞至爆裂。

據《星島日報》報導，下午約1時53分，立法會內有煙霧散出，未知是否有示威者向內投擲物品。

報導稱，針對示威者行動，全副武裝，手持盾牌的警員在一玻璃之隔的立法會內舉起紅旗示警，警方嚴重讉責事件，形容手法極度暴力。

報導稱，事發時，有示威者突然情緒激動，拿起鐵馬、鐵桶和廢紙回收鐵籠車，趁立法會添美道入口警力少時，不斷撞向立法會的落地玻璃門，企圖衝入立法會大樓。大批警員事後到立法會內布防並戒備。

在衝擊之初，街工立法會議員梁耀忠趕到場，嘗試阻止示威者的行動但不果，並懷疑受傷；梁耀忠及後站在示威者鐵籠車與立法會玻璃門之間，但被示威者拉走。郭家麒也曾到場要求示威者停止衝擊大樓。

(中時 )