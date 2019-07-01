桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第12天，傳出勞資雙方6月29日談判破局原因為「18金釵」，18金釵內的周姓空服員今天表示，空服員基於合法，配合工會指示及個人意願加入罷工行為，但持續被公司打壓、壓迫，坦言「很傷心」。

周姓空服員說明到一半時不斷啜泣強調，網友不友善的評論讓合法的罷工完全失焦，「我們不是資方的籌碼，而是執行罷工行為的小小員工」，沒有人想要走到罷工這一步，請大家不要模糊罷工的焦點，「焦點不該在18個人身上」。

罷工陷僵局！工會提「不懲處18罷飛空服」遭拒

(中時 )