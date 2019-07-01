成為罷工焦點 18金釵坦言：很傷心 15:522019/07/01 中時 林良齊、 楊馨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮罷工事件當中的18金釵成為了協商焦點。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第12天，傳出勞資雙方6月29日談判破局原因為「18金釵」，18金釵內的周姓空服員今天表示，空服員基於合法，配合工會指示及個人意願加入罷工行為，但持續被公司打壓、壓迫，坦言「很傷心」。 周姓空服員說明到一半時不斷啜泣強調，網友不友善的評論讓合法的罷工完全失焦，「我們不是資方的籌碼，而是執行罷工行為的小小員工」，沒有人想要走到罷工這一步，請大家不要模糊罷工的焦點，「焦點不該在18個人身上」。 罷工陷僵局！工會提「不懲處18罷飛空服」遭拒 (中時 ) #罷工 #空服員 #焦點 #工會 #合法 也許您會感興趣 推薦閱讀 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 11:362019/06/27 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 18:232019/06/27 生活 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 15:082019/06/28 生活 道歉空服員 確定跳槽星宇 04:102019/06/29 生活新聞 與工會協商破局 長榮航發千字聲明 21:372019/06/29 生活 從上桌到破局 皆因18金釵 04:102019/06/30 生活新聞 長榮18金釵落跑罷工 民航局要找業者釐清 19:082019/06/30 生活 看衰協商!空服工會2日上凱道 要小英聽心聲 11:172019/07/01 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 15:432019/07/01 生活 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 罷工結束後長榮的下一步？台大教授這樣預言 - 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 - 生活 - 中時 衰當人質？長榮18金釵哽咽：被抹黑打壓 - 生活 陳芳明稱長榮若秋後算帳就罷乘 網譙翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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