反《逃犯條例》修訂運動持續。今（1日）天早上舉行「香港特別行政區成立22周年升旗禮」，大批示威者早晨佔據多條馬路，警方兵分多路佈防。午後，大批示威者搬鐵馬到立法會側門及聚集

下午1時左右，警方表示，目前有約1500人在立法會外衝擊，對此暴力行為予以最嚴厲譴責，強調會全力調查和嚴肅跟進所有違法行為。警方又指，曾與民陣商討下午遊行的安排，建議對方將遊行延期、只在維園集會或更改路線至以灣仔作為終點，但均被拒絕，警方對主辦單位不顧參與者安全表示遺憾，呼籲打算參與遊行的人士慎重考慮是否參與，特別是扶老攜幼的人士。

下午2時多，示威者意圖衝入政府總部卸貨區，大批防暴警察在政總公民廣場戒備。立法會側面受到不同衝擊，示威者用鐵枝敲破玻璃，多塊玻璃受損。另外，一批示威者堵塞政總卸貨區入口。

接近下午3時，示威人士以鐵籠車撞入立法會內，警方施放胡椒噴霧。目前情況僵持，示威者未能進入，繼續以鐵枝撞擊玻璃。

(中時 )