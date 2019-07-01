反《逃犯條例》修訂運動持續。今（1日）天早上舉行「香港特別行政區成立22周年升旗禮」，大批示威者早晨佔據多條馬路，警方兵分多路佈防。午後，大批示威者搬鐵馬到立法會側門及聚集
下午1時左右，警方表示，目前有約1500人在立法會外衝擊，對此暴力行為予以最嚴厲譴責，強調會全力調查和嚴肅跟進所有違法行為。警方又指，曾與民陣商討下午遊行的安排，建議對方將遊行延期、只在維園集會或更改路線至以灣仔作為終點，但均被拒絕，警方對主辦單位不顧參與者安全表示遺憾，呼籲打算參與遊行的人士慎重考慮是否參與，特別是扶老攜幼的人士。
下午2時多，示威者意圖衝入政府總部卸貨區，大批防暴警察在政總公民廣場戒備。立法會側面受到不同衝擊，示威者用鐵枝敲破玻璃，多塊玻璃受損。另外，一批示威者堵塞政總卸貨區入口。
接近下午3時，示威人士以鐵籠車撞入立法會內，警方施放胡椒噴霧。目前情況僵持，示威者未能進入，繼續以鐵枝撞擊玻璃。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。