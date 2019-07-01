財政局副局長施德明代表出席祝賀。（陳世宗翻攝）

為促進市有財產永續經營，台中市政府財政局將西屯區2筆市有土地設定地上權進行招商，最終由振宇五金股份有限公司得標，投資近2億元興建企業營運總部。經市府積極協助，從簽約、開工動土到企業營運總部落成，於昨日啟用為台中再添一筆招商成果。

振宇五金股份有限公司昨日舉行企業營運總部落成典禮，市府由財政局副局長施德明代表祝賀。施副局長表示，此案基地鄰近水湳經貿園區、74號快速道路及中山高速公路中清交流道，交通便利，周邊公共設施完善，已規劃興建中台灣電影中心、國際會展中心、水資源回收中心、綠美圖、中央公園、智慧營運中心及轉運站等各項重大基礎建設，期待帶來群聚效應，吸引更多企業到台中投資，活絡地方經濟，增加就業機會。

施德明指出，新市府團隊上任後，為帶動台中市經濟發展，積極檢討「臺中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」，廣納業界建議，放寬新投資額度及新購置或新建建築物為營運總部等獎勵門檻。

在台中新投資達5,000萬元以上、僱用勞工30人以上，以及使用台中既有建築物做為營運總部企業，即可申請房地租金、房屋稅及地價稅、勞工職業訓練及勞工薪資共4項補助；此外，也提供工業用地優先抽籤、勞工住宅、勞工大學獎勵等9項優惠，歡迎台商或在台企業到台中設立營運總部。

財政局表示，市府近年設定地上權招商有成，已釋出的土地供民間作為商場、長照醫療或企業營運總部等多元利用，近期計畫推出5宗7筆市有土地設定地上權招商案，市府正研擬招商文件中，預計今年9月公告招商，招標資訊將登載於市府財政局官網，歡迎踴躍投標。

(中時 )