彰化縣秈稻（即在來米）今年種植面積暴增700公頃，加上倉容不足影響民間糧商收購意願，濕穀收購價殺到新低，部分農民不願賤賣，只能在收割後自力救濟人工曬穀。（謝瓊雲攝）

穀賤傷農！彰化縣一期稻作陸續進入收割期，公糧收購首日就爆發秈稻因搶種產量過剩、價格慘跌情況；去年每百台斤濕穀收購價至少960元的秈稻在來米，今年慘跌至710元，有農民不捨濕穀賤賣，只好收割後自行曬穀。

立委柯呈枋、彰化縣長王惠美1日前往秀水鶴鳴社區聽取稻農心聲，並邀集農糧署官員盼能介入協調要求糧商提高今年收購價格，鄉長林英嘉、農會總幹事吳明信和縣議員凃淑媚、黃俊源都到場關心。

鹿港、福興和秀水三鄉鎮主要種植秈稻米，去年濕穀收購價跟稉稻蓬萊米差不多，還多了綠色對地補貼，一期稻作每分地直接給付1350元，由於秈稻比稉稻好管理且更多產，根據農糧署統計，光彰化縣今年秈稻種植面積就暴增700公頃、餘糧爆量，民間糧商收購價也殺到新低。

老農王傳旭說，秈稻去年每分地收成約1500台斤、今年略降至1400斤，扣除肥料、農藥等近8000元成本；部分375佃農還需額外繳200斤乾穀給地主，今年這價格簡直等於做白工、白忙3個月。

王惠美表示，10號秈稻價格低到連糧商都不肯收，加上豪大雨一波波恐造成農損，呼籲農委會盡快協助，以免農民血本無歸；她也建議中央採用大數據，從源頭秧苗場做管控，才能避免供需失衡造成稻米價跌。

吳明信說，依規定農會只能收購已登記申報公糧，也不能寄放餘糧，民間糧商普遍有倉容不足情形，影響收購意願；柯呈枋則允諾，會盡快要求農糧署介入協調，讓收購價維持在800元以上，嚴防糧商聯合壟斷壓榨農民。

農糧署中區分署副分署長饒美菊強調，秈稻搶種並非無事先預警，無奈農民仍一窩蜂跟進，一定會協調各單位烘乾，絕不會讓農民收割的濕穀無處可烘；她說民糧需回歸市場機制，將會與糧商進行收購，希望業者用較好的收購價，讓農友收入穩定。

(中時 )