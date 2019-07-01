重建的博物館殘留的柴魚烘房牆面，刻意保留前年火災痕跡。（許家寧攝）

柴魚博物館除了讓民眾手作體驗，也與百年醬油老店合作開發柴魚醬油。（許家寧攝）

花蓮柴魚博物館在2017年深夜發生大火，老舊建物與許多珍貴文物付之一炬。（資料照。張祈攝）

花蓮七星潭柴魚博物館2年前深夜發生大火，占地500坪與逾半世紀的木製柴魚舊工廠與珍貴古董漁具、設備均付之一炬，母公司歷經1年多籌備，並復原當年小漁村燻製柴魚烘房，1日重新開館試營運，希望將在地傳統產業文化，繼續傳承下去。

七星潭原本是小漁村，隨著漁村沒落，昔日柴魚工廠也閒置多年，2003年花蓮宗泰食品辦人余宗柏完整保留舊工廠建築並斥資翻修，懷舊的古早味與製作柴魚體驗，轉型為全台唯一以柴魚產業為主題的地方性博物館，成為遊客造訪七星潭新景點。

館長余國豐說，日據時期七星潭就已經發展柴魚加工產業，極盛時期多達20多間工廠，80年代產業逐漸外移東南亞，博物館現址在90年代也吹熄燈號，當地柴魚產業正式落幕，余宗柏認為應該留住花蓮產業記憶，保存老建物並轉型成博物館。

博物館收藏許多珍貴古董漁具、加工機具和檜木老房舍，每年吸引超過20萬人次旅客造訪，前年暗夜大火將過去投入的心血燒得精光，重建後的博物館保留烘房遺跡，館內還有火場搶救回來的文物，包括第一代柴魚刨片機、投遞數萬封的老郵筒等。

新的園區結合當地漁產、推廣食魚教育與手作柴魚體驗，也開辦研習培訓數十家在地文創業者進駐發展「地方創生．七星特區」，近來與花蓮百年老店新味醬油異業合作，開發出新口味的柴魚醬油，將花蓮的柴魚、醬油傳統產業創。

(中時 )