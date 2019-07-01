勇士隊為了補強狠心賣掉伊戈達拉(Andre Iguodala)，再次印證杜蘭特(Kevin Durant)所說的：「大家總是要求我們的忠誠，但你能保證老闆對我們也是一樣嗎？」伊戈達拉由於身手退化，球團此時出清他到灰熊。美國勇士球迷在reddit發起「感謝伊戈達拉」的留言區，對伊戈達拉的離去非常不捨。

情感上來說，伊戈達拉為勇士拋頭顱灑熱血，被稱為「16戰球員」(季後賽贏16場即總冠軍)，更是2015年總冠軍賽MVP，他跟主將柯瑞(Stephen Curry)有很好的交情。球迷痛心表示：「這次是我們背叛了伊戈達拉，我們將永遠感謝他的貢獻，懷念他關鍵時刻的防守與冷箭，他一生都是個(勇士)藍血人。」

從大局出發，勇士球團的手段不宜苛責，畢竟這是很厲害的一步棋，羅素(D'Angelo Russell)的破壞力強大，比伊戈達拉年輕12歲，無論從未來性和即戰力都是上選。球迷並不生氣，只是為伊戈達拉難過，還有人期待他被買斷後回來團聚。其實勇士付出了選秀籤就是要請灰熊幫他們做清運工作，不管簽不簽KD或羅素，伊戈達拉的1718萬美元薪資都不在勇士的預算裡。

往好的方面看，伊戈達拉並非自願離去，遭遇跟當年熱火放棄韋德(Dwyane Wade)有點像。如果下季有機會返回勇士球場，想像伊戈達拉會受到球迷多大的掌聲，這也是他應得的。

勇士下個要處理另一位老臣李文斯頓(Shaun Livingston)，他和球團同意把合約談判期限延到7月10日，他擁有3枚冠軍戒。如果李文斯頓也離隊，31歲的柯瑞幾乎成為陣中最老的球員了，可見勇士球團有計畫還要稱霸很多年。

(中時電子報)