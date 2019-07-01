經典Glant SIREN超大女神馬克杯款，限量100個，售價9800元。（吳奕萱攝）

星巴克旅程行李箱，限量100個，售價9800元，每款都標有獨特編號，購買時不能挑號。（吳奕萱攝）

「Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，現場供應特製氮氣咖啡果茶飲品。（吳奕萱攝）

2019年 「Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，將於7月3日至7月28日在華山文創園區西2館盛大開幕，現場除了展場限定的氮氣咖啡、花果茶新口味外，並有推出特展現場首賣的限量商品，包括經典Glant SIREN超大女神馬克杯款，限量100個，售價9800元、星巴克旅程行李箱等，限量同為100個，售價9800元，每款都標有獨特編號，購買時不能挑號，因此吸引疑似代購部隊徹夜排隊搶購。

華山文創園區西二館今（1日）一早便湧入近百位民眾排隊，清一色幾乎是中老年人，由於氣候炎熱，大家拿著童軍椅在樹下煽風乘涼，不少人手提大布袋、大皮箱，疑似要裝載這些限量商品，由於開賣期間是7月3日，民眾必須等於要排隊3天才能買到。記者現場採訪其中一名婦人，她稱是幫孫女排隊購買，隨即就拒絕受訪，但也有人私下透露自己是幫「代購」，也不清楚到底在排什麼。

以單價9800元的限量商品，轉賣獲利空間可能不小，吸引專業代排、代購老人家部隊參與，星巴克公關表示，公司也沒料到會有這麼踴躍的排隊人潮；此外，星巴克今年也陸續與國外藝術家聯名合作商品，例如6月合作澳洲眼鏡品牌Pared Eyewear，融入以不同色塊的眼鏡元素，更緊抓文青粉絲的心。

(中時 )