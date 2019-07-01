長榮航空服本部副協理馮美莉表示，尊重空服員的罷工權，但目前有18位空服員早於工會宣布罷工行動之前就已經報到服勤，另有7位空服員正在進行地面訓練課程，卻擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查。

馮美莉表示，桃空職工在寄給會員的所有簡訊中都是以「下午4時以後報到的所有勤務，一律不得提供勞務」來通知空服員，但工會幹部卻私下鼓勵會員在4點之前報到的勤務也可以離開逕行罷工，對此長榮航空嚴厲譴責桃空職工這種對會員不負責任的兩面手法，事前引導會員可進行有「非法罷工」疑慮的行為，事後卻要求公司不能進行合法、合理的懲處。

長榮航空嚴正要求工會，不要企圖將「合法罷工」與「可能涉及違法罷工」之行為混為一談，並以此操弄多數空服員，對其進行情緒勒索與恐嚇，導致合法參加罷工的多數空服員無法取得他們應得的團協結果，進而讓罷工可早日落幕，讓想回來執勤的空服員能夠早點回到工作崗位上。

(工商 )