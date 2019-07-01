本次「警專37期、107年四等特考及警大行政系85期實習生」計有42名，於暑假期間至臺中市政府警察局第三分局實習，期程自108年7月1日起至8月23日止，分派至各派出所及交通分隊實習，其中10名警大實習生會至各所實習所長及分局各內勤組室實習。

108年7月1日於第三分局5樓禮堂舉行暑假實習座談會，由分局長陳武康親自主持，今年有42 名實習生分配至各派出所、交通分隊及分局各組室實習，共33男9女，並遴選優秀員警，採師徒制一對一指導，傳授指導工作經驗，期許不久的將來畢業後，每1位實習生能像學長姐一樣的優秀，服務社會，做一個人人稱讚的好警察，學生們紛紛表示會努力跟師父學習，對這次的實習充滿期待。

分局長陳武康非常重視實習生的實習狀況，要求各所指導員，務必將最好的一面呈現出來，表現應有的專業實力，指導學弟妹，同時要好好照顧他們的生活起居，讓他們在這段實習期間，能夠安心下來，好好實習。實習期間由實習指導官提供實務工作意見，以提高實習效果，並了解實習生對各項勤務運作、生活作息適應情形，隨時提出反應解決。

(中時 )