中央、地方登革熱的之亂持續延燒，行政院長蘇貞昌今（1）日又開轟，高市府要求登革熱補助款5000多萬，「我們兩天就准，上周准了到今天還沒領款，顯然效率有問題」。對此，高市新聞局長王淺秋回酸，行政院又不是ATM，按按密碼就可以提錢，院長可能對程序不太了解。

王淺秋表示，蘇院長今天對他們有些指教，他說高市要求5000多萬補助款，2天就給，但到今天都沒來請款，可見不用心，連辦事效率都很差，「我們看到都笑了」，可能他對程序不了解，行政院不是ATM，不是按密碼就可以提錢，不是這樣的。

王淺秋說明，政院公文發來是同意核撥經費，但6月24日另份公文送來要求6項修正要求，同時提供領據等程序上的需求，隔日衛生局收到後，這些程序必須照辦，感謝中央願意核撥經費，但事實並非像他所說的可以馬上把錢提出來。

王淺秋解釋，6月19日中央發同意函願意核撥經費，但當時沒說要用什麼要件申請，6月24發公文過來，6月25日要求需附上預算證明、領據，這些需要市政會議通過，現在不得「代支、代付」，需先編入預算等程序後，具有完備的要件才能去請領。

衛生局長林立人指出，這筆5318萬補助款，在中央統籌分配款的額度，不是代收代付的款項，必須經地方政府納入預算，目前正在跑相關程序，另對於市府所提的補助計畫，中央有意見，將修正過後再送衛福部備查，明天市政會議上，會完備這些程序。

林立人說，今天早上9點多，已用府函方式跟財政部發函，上面註明後續納入預算證明跟領據會另行以紙本寄送，接著跟財政部申請2660萬第一期補助款。

(中時 )