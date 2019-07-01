今年3月在107學年HBL高中籃球聯賽奪冠的能仁家商，5、6月陸續參加了嘉義配天宮、彰化廣盛盃及Jr. NBA等盃賽，7月則是參加了有「高中版瓊斯盃之稱的松山盃」提前為下個學年HBL備戰 ，今天首戰美國聖依納爵高中，以91：95小輸，教練楊政倫指出，松山盃希望可以讓國中升高中的心血，以及高一升高二的球員磨練膽識及閱讀防守的能力。

楊政倫透露，從目前球隊參加的四個盃賽，狀況比較出在個人防守，「在轉換時對為會太慢，輪轉出來又被作切入，個人防守輪轉要再更好。至於新加入的高一新血，比較大的問題是團隊防守上的觀念，跟擋切的防守觀念，還在做默契配合。」

今年JHBL幫助神岡國中打下亞軍的「禁區坦克」史魯齊，高中加入能仁家商，松山盃首戰就貢獻全隊最高19分、並拉下5記籃板，他透露，目前適應上還可以，「只是高中會比國中累一點，畢竟高中速度比較快，國中就打比較穩比較慢。」

楊政倫稱讚史魯齊今天和美國聖依納爵高中的比賽，與對手禁區球員對抗表現還不錯，「而且魯齊內線的腳步和左右手放球的手感都好，加強防守觀念以及體力後，相信會對球隊很有貢獻。」

體重控制是史魯齊也要面對的課題之一，目前身高184公分，體重跟國中相比減了3公斤、現在是105公斤，他目標要降到100公斤下，楊政倫說：「對於魯齊的體重控制，基本上吃還是正常，但是零食要他節制，加上他之前膝蓋受傷，還要幫他把腿步的力量再練起來，才能加強跑動速度。」

(中時電子報)