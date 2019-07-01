受到美國貿易代表署5月9日提交301條款修訂，將針對、金額2千億美元的對中商品、稅率提高至25％，市場充滿不確定氛圍，據勞動基金運用局最新統計指出，5月份勞動基金單月就回吐443億，收益數從4月為止的2694.6億元降低至5月的2251.5億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金至5月底規模是4兆1619億、收益數為2251.5億元、收益率達5.74％，而受衛福部委託管理的國民年金保險金會規為3291億元、收益數為167.7億元、收益率為5.41％。以勞動基金為例，單月回吐獲利443億，是今年首次獲利回吐。

劉麗茹說，5月份獲利回吐因為因素，為美中貿易關係惡化，二國之間衝突升高，全球股票市場劇烈震盪大幅回檔，包括MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合券指數在5月份表現都下滑。

勞動基金運用局指出，世界銀行6月4日公布最全球經濟展望報告指出，由於美中貿易關係緊張，全球貿易成長將大幅放緩，加以新興市場金融動盪及歐洲經濟疲軟，下調全球經濟成長預測，將2019年全球經濟成長率由1月預測的2.9％下調至2.6％、2020年全球經濟成長率由原估的2.8％下調至2.7％，IMF也下調中國大陸的經濟成長率。

勞動基金運用局表示，逐漸升高的貿易保護主義，拖累貿易交易量和商業投資，加深全球景氣成長動能放緩疑慮，全球主要中央銀行為因應經濟放緩，重啟相對寛鬆的貨幣政策，以應對經濟下行風險，後續將觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向及其對全球經貿活動影響程度。

劉麗茹指出，目前6月各指數相較5月明顯回升，預估整體獲利應該會再向上提升。

(中時 )