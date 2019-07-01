大學指考物理題型生活化 考生：難度普通 16:302019/07/01 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大學指考首日，對於物理考科難易度，中崙高中考生陳恆逸（左）、林柏勳認為，題型生活化，主要著重在觀念理解。（林縉明攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大學指考今登場，上午考物理科目，部分考生認為今年考題難易度普通，北市中崙高中考生陳恆逸表示，難度跟歷屆相比差不多，但題目敘述變長，也比較偏生活化，著重觀念題理解，整體而言難度跟模擬考差不多，答題很順暢。 中崙高中林柏勳則表示，今年題型比較生活化，像是近期發射福為七號相關，大多都是偏記憶型的觀念題，計算題反而比往年少，而且過去出題比例大部分會以3年級範圍為主，此次比率也略微下降，但難度跟往年差不多。 (中時 ) #生活化 #往年 #高中 #觀念 #中崙 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－過度管制讓有線電視產業變慘業 04:102019/06/27 財經要聞 7成青少年暑假想玩手機 高中生愛睡覺 16:562019/06/27 生活 永春高中AI科技暑期營隊 預報從速 04:102019/06/29 企業經營 交大共好屏東高中 精選10課程 04:102019/06/29 地方新聞 五育高中照顧科畢業生 挑戰月薪45K 04:102019/06/29 地方新聞 酷課網路學校 e指跨校選修 04:102019/06/29 地方新聞 北市豪宅法拍激增 更勝往年 04:102019/07/01 產業．科技 高中雲端英語學堂起跑 外師線上授課 04:102019/07/01 地方新聞 大學指考物理出題水準佳 實驗配分增加 12:072019/07/01 生活 指考化學科 學生：記憶題多 14:022019/07/01 生活 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 罷工結束後長榮的下一步？台大教授這樣預言 - 生活 衰當人質？長榮18金釵哽咽：被抹黑打壓 - 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 - 生活 - 中時 陳芳明稱長榮若秋後算帳就罷乘 網譙翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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