大學指考今登場，上午考物理科目，部分考生認為今年考題難易度普通，北市中崙高中考生陳恆逸表示，難度跟歷屆相比差不多，但題目敘述變長，也比較偏生活化，著重觀念題理解，整體而言難度跟模擬考差不多，答題很順暢。

中崙高中林柏勳則表示，今年題型比較生活化，像是近期發射福為七號相關，大多都是偏記憶型的觀念題，計算題反而比往年少，而且過去出題比例大部分會以3年級範圍為主，此次比率也略微下降，但難度跟往年差不多。

(中時 )