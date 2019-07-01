▲南投縣長林明溱（中）、立委馬文君（左）及縣議林芳妤等共同主持動土儀式。（楊樹煌攝）

▲埔里福興溫泉區銜接國道6號埔里交流道的投76-1線聯外道路。（楊樹煌攝）

▲埔里福興溫泉區及新闢連接國道六號埔里交流道的聯外道路示意圖。（楊樹煌翻攝）

南投縣政府為讓全新開發的埔里福興溫泉區有更便利的交通網，斥3億餘元新闢的投76-1線聯外道路，今1日舉行動土典禮，由縣長林明溱主持祭拜及動土儀式，祈求工程順利，並期待福興溫泉區的完工，能成為大埔里地區觀光新亮點，帶動地區的繁榮發展。

埔里福興溫泉區目前正積極進行各項基礎建設中，縣府為因應地方需求，向中央爭取到南投生活圈道路系統建設計畫經費3.5億元，決定新闢溫泉區聯外道路。今天的動土典禮，除林縣長、立法委員馬文君、縣議員林芳妤、葉仁創、鎮長廖志城、鎮代會主席胡嘉宸及多位地方民代、里長都應邀列席。

林縣長表示，為因應溫泉區開發後觀光旅遊人潮的交通需求，紓解原福興路的擁塞車潮，特別新闢投76-1線聯外道路，完工後可從溫泉區直接串連到國道6號埔里交流道，建構出溫泉區更便利的交通網，對整體開發計畫而言，是項大利多，將可有效帶動地方發展。

縣府工處處表示，76-1線起點是溫泉區內的20M-2道路，中間經過台21線，終點為銜接國道6號埔里交流道，全長1.8公里、寬15公尺，工程經費為2億800萬，土地取得經費1億4,718萬元，總經費3億5,518萬元，預計在109年底前完工。

(中時 )