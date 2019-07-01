酒駕新制1日上路，苗栗警方凌晨1點多開出新制實施後全縣第一件涉嫌酒駕案，車內無乘客，駕駛酒測值超過0.25毫克，全案依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。警方呼籲民眾酒後務必指定代駕或叫計程車，確保自身與用路人安全。

立法院通過新版道路交通管理處罰條例，1日實施加重酒駕處罰新制，除了加重罰鍰、同車連坐外，沒入車輛及被害人懲罰性損害請求權也一併上路。苗栗警方1日凌晨在頭份市維新路發現轎車轉彎未打方向燈便上前攔查，發現車內酒味飄散，施以酒測每公升超過0.25毫克，車上無乘客，警方依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，為新制上路後縣內首件酒測案。

警方指出，道路交通管理處罰條例修正通過後，便透過LED電子看板、各大里民大會等多種管道，積極向民眾宣導，且平時對於重點區域路段加強取締，縣內酒駕發生率已逐年下降，呼籲民眾勿心存僥倖，尤其新制上路後開罰加重，酒後務必找人代駕或搭計程車，讓自己與其他用路人平安返家。

(中時 )