長榮航今（1）日舉辦記者會，澄清部分疑慮，長榮航法保室經理祈天瑞表示，工會指的「秋後算帳」指的是長榮航在0508內部公告屬於獎勵措施，並非「秋後算帳」。

今年5月8日長榮航為因應工會可能發起之罷工行動發布公告，誠實的告訴所有員工，公司即將面對的嚴峻挑戰，讓員工有心理準備可能會發生之情況，內容包括：若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限。

長榮航表示，6月29日與工會在協商會議中，就已經明白告知工會，公司從來就不打算對合法範圍內的罷工行為有不利待遇及懲處。

透過勞動部協調時，也具體提出內容完全比照今年華航機師罷工後，在經主管機關協調磋商下所訂的協議條款。

條款內容為：「對工會及會員如符合法律所定爭議行為的言行，公司將予以尊重。公司將遵守《工會法》、《勞資爭議處理法》及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令之行為。」，因此工會指控長榮航在協商中沒有提出對案與事實不符。

長榮航表示，這就份公告早在罷工前就已提出，但工會卻認為此公告是秋後算帳，且當時桃空職工在罷工投票時對會員宣傳，也一直以「你的一票絕對贏過乞丐票」鼓勵會員罷工投票，但現在卻又回頭要求公司恢復優待票。

長榮航重申，不管是優待票、年終或調薪，未來均會考量公司的營收、全體員工的表現，包含罷工中是否出勤支援等因素綜合考量，公司不同意單就本次工會認定的參與罷工會員進行恢復。

(工商 )