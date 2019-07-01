彷彿掉入潘朵拉的盒子裡，光與色彩綜合交貫！繽紛花朵相互綻放、鏡面魔術散放光芒！今年夏天來華山創意園區看展吧！全台首創以萬花筒為主題的的「幻‧彩‧影 萬花筒特展」，聯手日本花藝團隊及台灣新媒體藝術家打造絕美藝術空間，天空之鏡、花夢之路、璀璨鑽石屋等，結合新媒體、新藝術，各展間都能拍出夢幻場景，歡迎網美來這當「麻豆」。

「永恆時光花」使用上百種生長在日本的真實花草製成真空押花，在鑲滿了鏡子的鏡屋中懸掛。

由時藝多媒體策劃的「幻‧彩‧影 萬花筒特展」邀請日本型男花藝師木村貴史老師，帶領近期活躍於國際間的plantica團隊作品首度來台展出。為台灣民眾創作「花花曼陀羅」、「流轉夢幻花園」、「天地百花繚亂」等包含平面、影像及花藝作品，營造日系唯美夢境般的空間。

「花夢之路」觀展者彷彿闖進巨大萬花筒中，沉浸於漫天花海，可拍出類似剪影效果的奇幻照片。

「花夢之路」是以特殊設計三角鏡打造的萬花筒隧道，使用真實的花草植物製成的花卉圖案影像，透過LED螢幕不停撥放。觀展者彷彿闖進巨大萬花筒中，沉浸於漫天花海，可拍出類似剪影效果的奇幻照片。

「幻鏡花園」結合鏡像反射原理與花藝造景藝術打造夢幻場景。

「幻鏡花園」結合鏡像反射原理與花藝造景藝術，首度在台亮相「永恆時光花」裝置藝術，使用上百種日本的真實花草製成真空押花作品，在鏡屋中飄舞綻放。觀展者彷彿置身浪漫度破表的「櫻花森林」中，就讓自己在迷失在這片一望無際的花海之中吧。

「幻彩留聲機」不僅可聽復古老歌音樂，還能看到夢幻影像！

「幻彩留聲機」不僅能聽到復古老歌，還能看見影像！在此觀展者可選擇喜愛的黑膠唱片放在「幻彩留聲機」上。選擇的黑膠唱片就會轉化成千變萬化的萬花筒圖像，並在留聲機大喇叭上開始翩翩起舞，奇妙視聽饗宴就此展開。

「天空之鏡」投放遼闊大自然美景，並透過神奇鏡面反射，創造一望無際的空間感。（圖取自活動官網）

「天空之鏡」投放遼闊大自然美景，並透過神奇鏡面反射，創造一望無際的空間感。彷彿讓人置身於無邊際的神奇空間之中，天空之鏡讓美景無限延伸，不用飛出國就能媲美玻利維亞的烏尤尼鹽湖美景。

「璀璨鑽石屋」打造如同鑽石光澤的華麗空間，多重鏡面都看得到自己！（圖取自活動官網）

「璀璨鑽石屋」以三角鏡搭配精準投射的LED燈光，打造如同鑽石光澤的華麗空間，拍張美照你就是最閃亮的巨星。

「無盡迷宮」邀你來挑戰虛擬真實。

「無盡迷宮」邀你來挑戰虛擬真實！因鏡子會無限反射，讓觀展者的視覺無法分辨正確的路。此時只能使用雙手的觸感，摸出正確的出口，逃出這無止盡的迷宮。

「萬花筒解密所」來看看紹萬花筒源起及發展進化史。

「萬花筒解密所」拍完夢幻照，也來看看紹萬花筒源起及發展進化史，並展示各種型式的萬花筒，看完之後讓你成萬花筒達人。心動了嗎？這裡也有小教室，能在此動手DIY，製作出屬於你的萬花筒！今年暑假，相揪好友來看展，拍美照飆夢幻，記錄最美好的一刻！

6/29-9/22在華山創意園區所展出的「幻•彩•影 萬花筒特展 Fancy Kaleidoscope Exhibition」。

幻•彩•影 萬花筒特展 Fancy Kaleidoscope Exhibition

展期：6/29-9/22

時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/入場)

地點：華山1914文創產業園區 東2AB館

(中時電子報)