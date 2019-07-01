新設足球場，球場寬度52公尺、長度70公尺，為正規5到8人制的足球場。(吳亮賢翻攝)

全中運新北市足球代表隊隊員們一同出席見證，非常開心將有一座標準的練習場地。(吳亮賢翻攝)

三重、蘆洲地區有許多足球愛好者、運動員，但卻苦無安全、平整的練習場地，在三重區公所及市議員王威元的努力下，共籌措經費880餘萬元，1日上午集賢環保公園足球場正式動工，最快12月底就能啟用，讓在地足球運動員不需再奔波找尋場地練習，培育下一代的足球「國腳」。

王威元指出，以往三蘆地區因缺乏正規足球場地，若足球員要練習，常常都要到新莊登記練習場，除了來回奔波的時間長，還要跟其他隊伍協調時間才能使用。

王威元表示，感謝三重區公所向體育署及市府籌措預算，再加上自己的議員配合款，一起建設三重第一座正規5到8人制的足球場地，讓集賢環保公園有更多的運動人口以及優良的運動環境，在地的學生球隊能有更完善的場地訓練及比賽，培育下一代台灣足球人才。

三重區公所表示，集賢環保公園新設足球場，球場寬度52公尺、長度70公尺，為正規5到8人制的足球場，由公所向體育署及新北市府爭取預算，再加上議員配合款，總計經費880餘萬，預計11月20日完工，12月底前開放使用。

(中時 )