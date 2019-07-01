新北市新店區達觀社區居民指控，社區管委會委員鄒姓男子長期放置毒罐頭、毒害流浪貓狗。（民眾提供）

新北市新店區達觀社區居民指控，社區管委會委員鄒姓男子長期放置毒罐頭、毒害流浪貓狗。（民眾提供）

新北市新店區達觀社區居民指控，社區管委會委員鄒姓男子長期放置毒罐頭、毒害流浪貓狗，社區內逾20隻貓咪下落不明，罐頭經新北市動保處化驗摻有老鼠藥等成分，鄒男辯稱「是要毒老鼠！」警方訊後仍依違反動物保護法將鄒男函送法辦。

社區居民指出，社區內的流浪貓經過愛貓人士結紮、安置，管委會之前有通過以誘捕籠捕捉貓咪，但社區內逾20隻貓咪卻下落不明。今年4月發現，鄒男在社區內隨意放置毒罐頭，她們認為鄒男隨意毒害流浪動物。

罐頭經新北市動保處化驗摻有老鼠藥等成分，警方及動保處人員約談鄒男，他坦承放置毒罐頭，辯稱「是要毒老鼠！」警方訊後仍依違反動物保護法將鄒男函送法辦。

新北市動保處長陳淵泉表示，依據動物保護法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，可處以2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，若致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金。

(中時 )