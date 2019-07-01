1日剛好碰上陳信安生日，他也當場拿蛋糕慶生。(黃及人攝)

「台灣飛人」陳信安1日跟「不死鳥」郭泓志攜手代言宇舶錶經典融合系列法拉利GT腕錶，剛好碰上自己39歲生日，陳信安更難得在媒體面前歡喜慶生，被問到許了什麼生日願望？他笑著說：「希望哪年生日我可以買下這隻錶！」

陳信安戴的這隻宇舶錶經典融合系列法拉利GT腕錶(皇金款)，售價高達120萬元，難怪他會用開玩笑語氣說出自己的生日願望，不過他信心滿滿表示，自己在籃球場上過人的第一步，那種瞬間過人的爆發速度應該可以比擬法拉利。

「其實我跟宇舶錶追求創新的宗旨很像，當年我高中畢業後，就去美國挑戰自己的NBA美夢，就是希望替台灣帶來創新與改革，」當年曾到國王和金塊訓練營測試過的陳信安說，「如今我總會跟大家分享當年過程，回憶也很有趣。」

陳信安也回想當年隨著中華隊前往美國洛杉磯移地訓練，特地跟隊友去MLB道奇主場觀看郭泓志賽事，「我永遠記得當郭泓志上場時，全場球迷一起狂吼『K-U-O』的瘋狂景象，我那時候就在想，這才是真正職業球星模樣。」

聽到陳信安如此稱讚自己，郭泓志隨即回答，「其實我也知道，陳信安在籃球界的地位，就跟棒球界的陳金鋒一樣！」不過說起自己能夠超越法拉利的地方，小小郭說：「我想應該是我的球速吧，我的投球絕對比法拉利啟動加速還快。」

目前擔任璞園董事長特助，且常代表璞園出席中華職籃聯盟(CBL)會議的陳信安，對於CBL能否成立感到憂心，「我想無論CBL或SBL，到現在都還沒有真正確切計畫，但台灣最高等級賽事必須存在，也讓年輕球員能夠追逐夢想。」

(中時電子報)