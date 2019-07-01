台中市教育局1日在北屯區葳格國際會議中心舉辦「108年績優教育志工暨績優交通導護志工表揚頒獎典禮」，市長盧秀燕親自頒獎表揚990位績優教育志工、33位績優交通導護志工，她也曾在孩子就學時，在東興國小當過1年交通導護志工，謝謝大家把小愛化成大愛，把對自己孩子的愛，化為守護台中學童的大愛。

教育局表示，這次獲頒績優交通導護志工的林金葉，在西屯區大仁國小擔任交通志工長達23年，志願服務工作時數達3000小時以上，且於106年榮獲衛生福利部頒發志願服務績優銅牌獎。林金葉的孩子們雖已成家立業，但她仍持續擔任學校志工，無私奉獻守護著學童，陪孩子們成長。

而這次最年長的績優教育志工，由82歲的陳碧霞獲得。陳碧霞已在永寧國小服務20年，當初因自己的孫子在永寧國小唸書，啟發她至學校擔任教育志工的動力，孫子現已大學畢業近30歲，但她仍擔任導護志工，把每位孩童當成自己的孫子，牽著他們的手安全過馬路。

另外，這次表揚中服務年資最久的是建功國小林秀鳳及中正國小洪美娘，服務年資均高達33年，由志工基層服務做起，以積極、熱心的服務態度協助學校各項事務，不辭辛勞地服務學子。

教育局長楊振昇表示，台中市108年教育志工總人數目前計有27326人，以家庭婦女居多，共計9394人，約佔34％。感謝志工們的付出，市府將持續推動務實教育，以孩子為本，並結合台中市所屬各校學校及社會資源，強化校園安全，營造優質的學習環境。

(中時 )