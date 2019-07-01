新北市市長侯友宜於今（1）日於新店清溪河濱公園，為安坑輕軌工程中的安心橋塔吊裝完成進行祈福儀式。（葉書宏攝）

新北市市長侯友宜於今（1）日於新店清溪河濱公園，為安坑輕軌工程中的安心橋塔吊裝完成進行祈福儀式。（葉書宏攝）

新北市市長侯友宜於今（1）日於新店清溪河濱公園，為安坑輕軌工程中的安心橋塔吊裝完成進行祈福儀式。（葉書宏攝）

新北市市長侯友宜於今（1）日於新店清溪河濱公園，為安坑輕軌工程中的安心橋塔吊裝完成進行祈福儀式。侯友宜於祈福典禮中表示，安坑輕軌與捷運環狀線交會於十四張站，完工通車後將大幅提升安坑地區捷運轉乘的便利性，而安心橋為國內首座單塔斜張桁架複合式軌道橋，未來將成為新店地區的新地標。

安心橋塔的完工不單使安心橋工程邁進一大步，對於安坑輕軌整體工程而言更是一大突破。

侯友宜也強調，積極推動三環六線是市府團隊上任後重要的施政項目之一，目前整體計畫達成率82％，透過捷運工程帶動地方建設，以縮短區域發展的差距。六線之安坑輕軌整體進度目 前已達57％，朝2021年完工努力，除了連接新店與安坑地區的交通外，同時串連沿線的自然與人文景觀。此外，輕軌的建置 與使用有助於降低環境的碳排放，讓民眾享受交通建設的便利 性時，對於環境保護也盡一份心力。

安心橋為跨越新店溪，施工過程相對困難。新北市捷運工程局 局長李政安表示，安心橋於新店溪河中僅落下兩墩，橋塔因需 要負荷橋體的主要重量，設計上為10度傾角之A型塔柱，並 採用鋼箱型結構。

橋塔高達130公尺、重量約3450噸，橋塔基礎則是以42根全套管基樁深入河底35公尺並釘入岩盤，橋塔完工後將搭配12對斜張絞索以穩定橋體桁架，成為國內少見的超高橋塔軌道橋。

(中時 )