國立金門大學研發長翁克偉、電子系教授李金譚領軍的師生團隊在甫落幕的「2019年亞洲智慧型機器人大賽」中勇奪1金3銀1銅等10個獎項，成績十分亮眼。

這項由中國工業職業教育學會主辦，逾1800隊報名參加，國內最大型的機器人比賽，分別在德霖科技大學、聯合大學、虎尾科技大學、樹德科技大學、台北海洋科技大學登場，包括「自走車避障」、「自走車摸黑」、「太陽能車相撲」、「機器人愚公移山」、「機器人來算數」、「自走車負重致遠」、「自走車飆創意軌道」、「機器人十萬火急」、「人型機器人全能挑戰賽」、「機器人聲東擊西」、「機器人創意競賽」、「自走車飛越跳台賽」等12項。

金大師生表現優異，獲得下列獎項：1.范鈞淯、張志豪、廖柏愷、許家弦自走車摸黑大專組第1名。2. 王俊諺、周育仲、高望恆、何忠穎獲自走車摸黑大專組第2名。3.許家弦、吳昊恩、張志豪、范鈞淯獲自走車摸黑大專組佳作。4.范鈞淯、林孟杰、廖柏愷、龔家寧獲自走車飆創意軌道大專組第2名。5.翁秉毅、劉睿澤、李珮綺、王俊諺榮獲自走車循跡大專組第2名。6廖柏騰、甘偉宏、高望恆、王俊諺獲自走車循跡大專組第3名。

另由金大李金潭教授等人指導的金門縣小學生，也有亮眼成績：中正國小學生陳柏澄、林河宏、廖昱喆、董家源獲自走車飆創意軌道國小組第1名。中正國小學生董家源、廖昱喆、林河宏、陳柏澄獲自走車飆創意軌道國小組第2名。開瑄國小學生陳邦晏、蔡睿謙、蔡旭知獲自走車飆創意軌道國小組佳作。開瑄國小學生郭家澤、蔡旭知、鄭畯騰獲自走車飆創意軌道國小組佳作。

(中時 )