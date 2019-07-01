星期一早上，一場大爆炸擾亂了阿富汗首都喀布爾的平靜，塔利班先是引爆預伏在國防部附近汽車炸彈，威力之大立即漫起蘑菇雲，當然也造成大量平民傷亡，之後塔利班持續對國防部發動攻擊，槍聲大作，似乎試圖攻佔國防部，目前已造成10死68傷。

半島新聞台(aljazeera)報導，喀布爾警官穆罕默德‧卡里姆(Mohammad Karim)說，先是一枚汽車炸彈在國防部大樓外爆炸，隨後至少3名武裝份子侵入國防部工程和後勤單位的一座建物，駐國防部衛兵立即與武裝份子發生槍戰。

警察和阿富汗特別安全部隊封鎖了該地區，在爆炸後的幾小時，都還可以聽到零星的槍聲。

塔利班承認炸彈攻擊造成大量平民傷亡。(圖/路透社)

塔利班隨即承認攻擊事件是他們所發動，發言人薩比哈拉‧馬加西德(Zabuhullah Mujahid)在一份聲明中說，該組織的戰士襲擊了國防部的後勤和工程中心，並承認大爆炸確實造成國防部大樓外平民的傷亡慘重，但表示「襲擊的目標不是平民，而是軍事單位。」

阿富汗衛生部發言人沃西達拉‧梅爾(Wahidullah Mayar)說，爆炸至少造成10死68傷，傷者包括9名兒童，陸續將傷者送往醫院，但有些傷勢實在不樂觀。

美國一直希望從阿富汗撤軍，美軍已經在阿富汗駐紮18年，因此目前正試圖與塔利班達成協議在卡達，塔利班和美國正在第七輪會談，結果才談了兩天，就發生如此嚴重的襲擊。到目前為止，談判集中在四個問題：反恐怖主義、外國軍隊駐紮、阿富汗內部宗派和如何永久停火。

美軍表示，如果塔利班不再發動激進主義，可以不將塔利班視為恐怖組織，而作為回報，塔利班將保證永遠不會再收留其他恐怖份子，就像2001年9月11日襲擊事件發生前的基地組織一樣。

然而許多阿富汗人相當擔憂 ，要是美軍離開，塔利班會立即攻打喀布爾。

(中時電子報)