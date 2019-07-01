資深媒體人黃光芹臉書以目擊證人口述名義，爆料高雄市長韓國瑜去年選舉經費不清，指韓競選總花費約4000萬，卻報了1.29億；對此，韓國瑜1日受訪表示，如果有證據可以拿出資料讓他「一槍斃命」、「別像切香腸一樣，丟一點、丟一點」，並反問黃光芹：「過去大家都是朋友，今天做成這樣，人生快樂嗎？」

韓國瑜表示，去年所有的選舉經費都已經過會計師認證，報到監察院，監察院有查核、懲處機制，如果有興趣的朋友可以上網去查。至於黨中央幫忙募款4000萬的事情，2個月前蔡正元也曾提出來，當時他就講了，如果他有這4000萬的事情，立刻退出政壇。

「今天我講這個話，一樣有效！」韓國瑜說，針對黃光芹女士再三爆料，他想建議直接拿出資料來，讓他一槍斃命，「不要像切香腸、丟一點丟一點」，過去他實在不想回應，像黃光芹前2天說他去年到高雄闖蕩，買1包香菸的錢都沒有，「我要怎麼回話呢？」

他重申，如果有證據，請黃光芹拿出來，「一攤開，韓國瑜就在政壇消失了嘛，就這麼簡單」、「這是太陽穴，一槍不就斃命了嗎？不要搞這些有的沒的」。

韓國瑜也反問，黃光芹一而再、再而三批判，這樣會比較快樂嗎？過去大家都是朋友，今天這樣做，好像恨之欲其死，人生有必要把自己做成這樣嗎？

韓強調，先前不訴諸司法，是因為每個司法官、檢察官身上分配的案件已經全世界最多了，平均1個人分配將近160個案子，政治上紛紛擾擾，不應該動不動就去打攪司法資源，也不願意人與人之間走到司法途徑，可是律師跟他討論，為了保護名譽不能不蒐證，他尚未決定是否提告，但請對方有證據拿出來，只要一槍斃命他就退出政壇，不要再去講這些了。

至於行政院長蘇貞昌批評他不顧登革熱疫情，到處趴趴走，韓國瑜重申，先前印尼、越南發生登革熱，中華民國政府立刻採取行動幫助越南、印尼，這個沒話講，基於外交友誼本來就該做，重點是自己高雄人發生了登革熱，卻沒有感受到同樣被關注。所以希望行政院對高雄疫情，能有同理心，絕對不要有大小眼，「說我到處趴趴走，其實都是『欲加之罪，何患無辭』」。

(中時 )