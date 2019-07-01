長榮勞資上周六簽訂團體協約破局。（長榮提供）

長榮勞資上周六簽訂團體協約破局，長榮航空指出，上月20日於登機門前臨時罷工的18名空服員，在下午4點前就已經報到，不在工會公告的合法罷工範圍內，因此暫列曠職，此外，工會要求恢復罷工會員的各項福利，長榮無法接受，由於此份公告是罷工前提出，不屬於秋後算帳內容，且是針對罷工出勤者的獎勵，也不是對罷工者的懲處。

空服員罷工今日已滿12天，長榮航空下午召開記者會，長榮發言人陳耀銘指出，上周六簽訂團協時就明白表示，不會對於合法罷工的組員有不利待遇或懲處，當時提出的方案也比照年初華航與機師簽訂的條款，絕對符合法令規定。

針對暫列曠職的25名員工，其中有12位是在罷工日下午2點半報到、6位是下午2點40分報到、7位是上午8點20分報到上課，根據工會發出的簡訊明白寫下「下午4點以後報到的所有勤務一律不得提出勞務」，但此25位員工都是在下午4點前完成報到，卻擅自離開工作崗位罷工，因此合法性有待調查。

空服員工會今日也表示，其中18名空服員雖在報到後罷工，但當時機上並沒有乘客已登機，屬於合法行動，但長榮指出，這是由於18名空服員延誤時間，才導致乘客無法登機。

長榮表示，上周六簽訂團協的第一條就是要求公司不得秋後算帳，包括要求恢復罷工者福利、組員的工會會員資格與是否罷工或曠職等由工會認定、未來受到不當勞動行為裁決，不可進行後續救濟程序。

長榮表示，當初在5月8日就已發出公告，目的是讓全體員工有心理準備面對罷工危機，且由於罷工行動帶來的損失，公司只能以減免年終與停止調薪等方式處理，對於罷工期間出勤的員工則仍會發放年終與調薪，長榮強調，這是對出勤者的獎勵，不是對罷工者的懲罰，更不屬於秋後算帳的內容。

工會也要求有權認定空服員的工會會員資格、是否曠職與罷工等，長榮表示，空服員工會近日不斷以恐嚇手法阻止空服員取回三寶，若要回去服勤者，就會被除去會籍，並追溯至今年元旦，組員擔心如此一來，先前的罷工行動恐怕就成為非法，因此不敢「下車」，不過長榮表示，只要組員取回三寶，以口頭告知自己以工會會員參與罷工、不需任何憑證，公司都會完全信賴空服員。

此外，工會還要求未來長榮航空若經勞動部認定有不當勞動行為時，不可進行後續的救濟程序，長榮表示，救濟程序是法律賦予公司的權利，若輕易放棄是對股東權益的損害，無法同意。

(中時 )