輔大醫院院長王水深（左）與輔大校長江漢聲（右）。（輔大醫院提供）

傷口小、切割精準的機器手臂，是常見的微創手術工具。國內的微創機器手術，以達文西機器手臂為主，但去年剛獲上市許可的紳漢系統，成了微創手術的新選擇。輔大醫院為亞洲首個引進該系統的醫院，現已完成43例手術，速度領先他人。

輔大醫院泌尿科主治醫師、輔大校長江漢聲表示，輔大醫院的紳漢高智感微創手術系統由慈善家所捐贈，院方去年為此派員前往歐洲受訓，返台後開始為經濟困難的病友服務，免費執行微創手術。

截至目前為止，輔大醫院共完成43例紳漢機器手術，其中疝氣23例、腹式膽囊切除15例、闌尾炎2例、大腸手術1例、胃部手術2例。江漢聲表示，院方先以簡單手術開始執行，未來將逐步運用於更複雜的腹腔手術。

一名40幾歲的女性，長期打嗝，且受胃食道逆流所擾，經院方以紳漢系統完成胃底摺疊術後，病情恢復良好。另有一名體重破百的男子，BMI指數達157，經過胃縮小手術手術後，手術當天即可喝水，並在4天後出院。

第一代機器手臂最大的問題是沒有觸感，需仰賴視覺進行彌補，否則一不小心就可能傷及患處周邊組織。輔大醫院一般外科主治醫師黃家偉表示，該系統為醫師找回觸感，令手術更安全、精確。若將達文西機器手臂比喻為Apple，紳漢系統則像Android，各有特色，但卻更能容許新科技的進入，成本也更低。

江漢聲表示，輔大醫院未來將擴大該手術的運用，提供低收、中低收、醫療費用超出全戶年收入總額的3分之1、總收入低於在地縣市政府訂定消費性支出標準的1.5倍、病友團體或社區方案活動參與者等，以落實天主教醫院視病猶親的精神。

(中時 )