NBA和國泰金控1日宣布洛杉磯快艇前鋒賈林納利(Danilo Gallinari)即將造訪台灣，更現身6、7日兩天位於信義香堤廣場的國泰NBA 3x總決賽，除了令人興奮的籃球賽事以外，印第安納溜馬吉祥物Boomer也將出席與球迷們同樂。

賈林納利待在台北的期間，將會參與NBA Cares活動，且頒發最大獎項給國泰NBA 3x決賽優勝隊伍：一般組獲得美國NBA圓夢之旅、挑戰組前往中國大陸觀賞NBA上海賽、高中組前往中國大陸浙江省諸暨市1周NBA訓練營資格。

「我親身體驗過亞洲球迷對於籃球的熱情。」賈林納利表示「我相當期待與台灣球迷見面，也迫不及待想要看看這些NBA 3x的潛力新秀。」他在2008年投入NBA選秀，以第6順位被尼克選上。上季效力快艇場均19.8分、6.1籃板及2.6助攻。

國泰NBA 3x今年展開全新企劃，首度加入「嘻哈」音樂元素，總決賽邀請知名饒舌歌手J. Sheon、Julia Wu以及熊仔為現場球迷演唱，國泰NBA 3x嘻哈主題曲創作大賽得獎學校「臺灣師範大學嘻研社」同樣也會現身總決賽現場演唱。

(中時電子報)