蒜頭糖廠倉庫檜木屋樑遭竊。（張亦惠翻攝）

警方查獲遭竊的檜木屋樑。（張亦惠翻攝）

嘉義縣政府承租嘉義縣六腳鄉台糖倉庫，使用珍貴台灣檜木搭建，平時推廣文藝展覽及各項文藝活動，17日有廠區人員發現位於廠區內東、西側全數廠房內屋樑遭竊，嘉義縣警察局循線查獲主嫌古某及共犯林某、劉某及收贓嫌犯陳某等4人，全案依竊盜罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

蒜頭糖廠倉庫由嘉義縣政府承租，位於東側的廠房目前正在進行蔗埕冰樂園工程，西側原用來舉辦茶搏會，今年因茶搏會改至中埔舉辦，目前閒置中。嘉義縣府表示，會與台糖協調復原。

嘉義縣警局獲報後立即成立專案小組，案經調閱相關路口、商家監視器監錄影像，並針對嘉義縣、市木材銷售及檜木藝品店之易銷贓場所，全面清查。日前循線查獲主嫌古某及共犯林某、劉某與收贓嫌犯陳某等4人，除起獲遭竊的檜木樑柱加工後成品（9支檜木板條）外，嘉義縣警方專案小組人員也清查到另組嫌犯涉及盜竊雲林北港、台南鹽水糖廠倉庫檜木，嘉義縣警方正擴大與台南、雲林共辦中。

嘉義縣警局表示，台灣舊式平房經常使用檜木樑柱，因價格不菲，引起竊賊覬覦，舊糖廠的木樑柱因完整、無釘子，常遭竊賊盯上，警方也呼籲，民眾要有防竊觀念，做好保護之責，另，也請收購舊木業者，對於收購時要請兜售者出示承包或其他證明，以免觸法。

(中時 )