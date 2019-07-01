蔡英文總統將於11日至22日出訪加勒比海友邦，並過境美國。大陸外交部1日表示，一貫堅決反對美台之間的官方往來，敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

蔡總統將於7月11至22日應邀率團訪問我國加勒比海友邦海地，是上任後首次訪問「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯；關鍵過境部分，來回共會在美國停留4個晚上。

大陸外交部發言人耿爽1日主持例行記者會，有記者就蔡英文過境美國一事提問。

耿爽回應稱，中方一貫堅決反對美台之間的官方往來，這一立場是堅定的、明確的。我們敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。中方就有關問題已經向美方表達了我們的關切，提出了嚴正交涉。

(旺報 )