頭前溪畔新竹左岸環境持續升級，新竹左岸舊社、前溪、水源與千甲4處出入口1日正式啟用。（陳育賢攝）

即日起，進入新竹左岸暢通無阻囉！新竹市政府近年積極營造優質城市水岸環境，其中頭前溪畔新竹左岸持續升級，新竹左岸舊社、前溪、水源與千甲4處出入口1日正式啟用，透過有完善人車分流的出入口，讓市民輕鬆透過步行、騎車，讓新竹左岸的聯外交通大躍進。

交通處指出，新竹左岸出入口周邊環境過去雜草叢生髒亂、交通險象環生且出入口不明顯，讓人難以親近，此次工程獲經濟部水利署補助，投入8000萬經費進行多面向改善。

改善工程包括增設自行車與行人共用的入口道路、調整自行車道動線、汽車出入動線，並新設停車空間、活動廣場，綠地面積也大幅增加8200平方公尺，新竹左岸易達性與便利性大大提升。

此次啟用的舊社、前溪、水源與千甲等4處出入口，前溪出入口除有完善人車分流動線改善外，並完成人行道長度160公尺，另增設146格汽車位與136格停車場，舊社出入口增闢72格汽車位與35格機車位停車空間，並設置面積有450平方公尺休憩廣場。

水源出入口完成新闢越堤道，新設120公尺長人行道及設置77格汽車路邊停車位，千甲出入口則完成拆遷違建物，堤後坡綠美化，拉緩自行車牽引道坡度，透過多面向的工程與環境改造，大大滿足市民來左岸休憩與運動的需求，讓市民更親近左岸。

市長林智堅指出，市府陸續於左岸啟用新竹左岸棒球場、滑板公園等水岸設施，為了讓市民進入更便利，此次工程歷經1年，改善原出入口人車動線交織問題、增加停車空間、提供橋下休憩空間，將重要的聯外交通與停車問題一併解決。

(中時 )