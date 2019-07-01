35歲大陸男星王寶強2016年拋出震撼彈，稱因妻子馬蓉與經紀人宋喆有不正當關係，決定離婚，官司拖了兩年，去年底終於在北京朝陽法院調解結案。上月王寶強母親過世，傳他帶了新女友回老家奔喪，最近又傳出王寶強急於脫手美國房產，而因房子屬於他和馬蓉婚姻裡的共有財產，兩人會平分這筆收入。

馬蓉今年4月透露早在去年12月和王寶強的離婚案就已調解結案，不僅分好家產，就連訴訟費用都分清楚了，「我承擔一半，我一共轉給他231690元（人民幣）」，約106萬台幣。上月底王寶強母親過世，有村民透露目擊王寶強帶新歡參加母親喪禮，女方是模特兒馮清，身材高挑，兩人尚未結婚。

近日據港媒報導，王寶強最近脫手和馬蓉共同擁有在南加州的一處房產，知情人士表示，當時王寶強以120萬美金（約3718萬台幣）買下，5年後掛牌價不到130萬美金（約4028萬台幣），加上給仲介的佣金和其他費用，算是賠錢，不清楚王寶強為何急於脫手。

(中時電子報)