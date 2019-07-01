108學年度大學指考1日展開，第三科考試為生物科，生物科高中教師群分析整體生物試題，認為試題難度中偏難，鑑別度中偏高，題幹長且涵蓋知識量多，考生閱讀能力若較弱，作答壓力會很大，尤以閱讀題與非選擇題難度最高。

根據大考中心統計，大學指考生物科考試應到考生人數為1萬6335人，實到人數則為1萬5048人，缺考人數為1287人，缺考比例則為7.88％與去年相當，大考中心主任張茂桂則說，今年指考採高品質灰階印刷技術，生物第6題、第8題及非選二題的圖片，因此能在考卷上細緻呈現。

大考中心副主任鄭中平指出，依照闈內高中老師分析，本次生物考題重視學科基本知識、日常生活中的科學知能，並且也重視科學實驗與探究、科學圖表資訊判判讀，也側重科學新知閱讀即科學知識應用能力。

建國中學生物老師劉玉山表示，今年指考生物科整體題目中偏難，整體命題特色偏重理解與應用，且圖表題多；選擇題部分，第10、16、17、19、21、33、35題與閱讀題，都是很好的題目，可以鑑別出學生的歸納、分析、判圖等科學素養能力，以及第31以及第32則以非洲豬瘟出題，與時事結合，顯見命題老師們的用心。

劉玉山也提到，試卷中的選擇題、閱讀題及非選擇題，偏重素養導向命題，學生需有閱讀、理解、統整與組織的能力，才具有答題優勢，第1、5、8、24及29題的題幹或選項的敘述超過課程內容，以及非選擇第2題並不宜列入評量範圍，而閱讀題第二題與非選擇第4題均屬科學新知，即是值得注意的命題趨勢。

(旺報 )