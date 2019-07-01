大湖高接梨進入盛產期，大湖鄉公推廣在地農產將於6、7日在栗林村八份集貨場舉辦尊梨節活動。（巫靜婷攝）

宣傳大湖尊梨節，記者會上大玩趣味競賽，看誰削皮快狠準。（巫靜婷攝）

宣傳大湖尊梨節，記者會上大玩趣味競賽，看誰削皮快狠準。（巫靜婷攝）

苗栗大湖高接梨進入盛產期，受氣候暖化影響，整體產量下降3到4成，產地價落在每台斤80到110元，果樹班長劉俊明表示，今年梨山水梨產量慘跌剩不到1成，批發商轉向品質好、市場接受度高的大湖尊梨批貨，因此價格較往年好；大湖鄉公所將在6、7日舉辦尊梨節，辦理評鑑並推廣在地農產。

蟬鳴鳥叫的盛夏，香甜多汁的水梨熟了，大湖鄉水梨栽種面積約350公頃，主要品種為豐水梨與新興梨，擁有鯉魚潭水庫的水源灌溉，產出的水梨肉質細嫩、清爽甜脆，大湖鄉推出高階梨品牌「尊梨」打響市場知名度，尊梨甜度達12度以上，且顆顆精選13A等級，是當地重要的高經濟農產品。

大湖鄉代會主席謝見德指出，大湖經30多年的技術移轉，種植技術已成熟，今年氣候異常影響果實成長，水梨個頭雖不如以往大，但甜度和水份都保持相當水準，更優於鄰近鄉鎮。劉俊明說明，採收期逢雨水多容易影響甜度，目前為豐水梨產期，新興梨也將陸續產出，是否造成裂果損及產量有待觀察。

鄉長胡娘妹表示，大湖尊梨品牌取自「以客為尊、以梨相待」，即日起到10月都有尊梨品嘗，結合在地文化、行銷在地品牌，鄉公所於周末2日在栗林村八份集貨場對面廣場舉辦尊梨節，除有評鑑活動、趣味遊戲、打卡送禮及精采表演，還可免費品嘗優質尊梨、客家仙草、綠豆湯、米苔目等清涼美食。

(中時 )