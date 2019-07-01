台中是珍珠奶茶的故鄉，一年締造3000億元商機並紅遍全世界。今年首創「台中珍奶節」，從7月10日至28日將舉辦10大人氣珍奶票選；副市長楊瓊瓔說，民眾可至活動官網線上投票，或至台中火車站前廣場限定大型珍奶裝置藝術旁實體投票，即有機會抽中機票、飯店住宿券等大獎。

「2019台中珍奶節─好茶好餅」宣傳活動，1日在市政大樓舉辦，副市長楊瓊瓔、觀光旅遊局長林筱淇、春水堂總監林秀慧與知名藝人莎莎、小豬一同進行珍珠奶茶DIY及創意料理；分享珍奶幸福滋味，宣布台中珍奶節正式起跑。

楊瓊瓔指出，珍珠奶茶1年創造3000億元商機，台中以珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥等美食起源地聞名國內外；市府今年聯合茶餅業者舉辦台中珍奶節系列活動，以珍珠奶茶為主題，邀請台中地區茶飲及創意珍奶料理業者參與，讓台中獨特午茶魅力今夏獨領風騷。

2019台中珍奶節將呈現珍珠奶茶多樣面貌！觀旅局長林筱淇說，7月10日至28日舉辦10大人氣珍珠奶茶票選，8月3日於廣三SOGO百貨戶外廣場公布10大人氣珍奶票選結果；現場將邀請知名藝人夏于喬一同評選出「年度代表珍奶茶飲」及「年度代表珍奶料理」，邀請民眾體驗10大珍奶魅力。

活動期間市府在台中火車站前廣場打造期間限定的大型珍珠奶茶裝置藝術，展出時間自7月10日至8月11日邀請民眾拍照留念；8月10、11日將聯合票選出的10大人氣珍奶，及知名糕餅業者，在廣場舉辦主題市集，邀請民眾佐茶配餅。

(中時 )