邦妮與家人在公路旅行的停靠的加油站，是曾出現在《玩具總動員》與《Cars》的DINOCO。（迪士尼提供）

牧羊女的小羊群尋寶時尋到的徽章是出現在《天外奇蹟》中的葡萄蘇打徽章。（迪士尼提供）

巴斯被綁在遊戲獎品台上，身邊的火箭玩具上有皮克斯經典球的圖案。（迪士尼提供）

邦妮走進「二次機會古董店」中，鏡頭的左方有曾出現在《海底總動員》的潛水鏡。（迪士尼提供）

《玩具總動員4》上映進入第二周，北美票房短短10天已衝破2億美金，目前累積約2億3千7百萬美金，全球票房高達4億9千7百萬美金。台灣的票房也繼續穩坐本周票房冠軍寶座，累積票房已約1億8千3百萬台幣。

《玩具總動員4》製作團隊藏了非常多皮克斯彩蛋在電影中，目前包括以下五個：邦妮與家人在公路旅行的停靠的加油站是曾出現在《玩具總動員》與《Cars》的DINOCO、牧羊女寶貝的小羊群們尋寶時尋到的徽章是出現在《天外奇蹟》中的葡萄蘇打徽章、巴斯光年被遊樂園員工撿到時，員工的腿上的刺青則是經典比薩星球卡車圖樣、當巴斯被綁在遊戲獎品台上時，身邊的火箭玩具上則有皮克斯經典球的圖案。

另外，在「二次機會古董店」中，當小女孩邦妮走進店中，鏡頭的左方有一副曾出現在《海底總動員》潛水鏡。觀眾可進戲院仔細瞧瞧是否還有更多的驚喜。電影現正上映中。

(中時 )